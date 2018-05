انٹرنیشنل یوتھ گیدرنگ سے دنیا کوپاکستان کا مثبت امیج دکھانے میں مددملے گی، ڈاکٹر مشتاق

لاہور(پ ر)الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت لاہور میں پہلی انٹرنیشنل یوتھ گیدرنگ کی افتتاحی تقریب منعقدہوئی۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی یونیو(The Union of NGOs of The Islamic World) کے سیکرٹری علی کرد تھے۔جبکہ تقریب کی صدارت الخدمت فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مشتاق احمد مانگٹ نے کی۔ دیگر مہمانان میں ینگ یونیو(Young UNIW)کے صدر سردار بہرام،اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن میاں بابر حمید، انچارج الخدمت رضاکار پروگرام رانا حسن افضل، صدر پیشنٹ بینولنٹ سوسائٹی شیخ زید ہسپتال ڈاکٹر شاہد اقبال، بریگیڈیئر(ر) عبدالجبار، عبدالعزیز عابداور شاہد علی بابرشامل تھے۔ اس کے علاوہ 20 سے زائدیونیورسٹیوں سے الخدمت یوتھ ایمبیسڈرز نے بھی تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مشتاق احمد مانگٹ نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن دیگرسماجی خدمات کے ساتھ ساتھ قوم کے نوجوانوں میں رضاکارانہ سرگرمیوں کے حوالے سے شعور کی بیداری کے لئے بھی خاطر خواہ اقدامات کررہی ہے۔

چودہویں انٹرنیشنل یوتھ گیدرنگ پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی یوتھ گیدرنگ ہوگی جس میں 25سے زائد ممالک کے نوجوان شرکت کریں گے۔یہ کانفرنس دنیا بھر کو پاکستان اور اس کے نوجوانوں کا ایک مثبت امیج دکھانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ رانا حسن نے اس حوالے سے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے انڈونیشیا، سوڈان، البانیہ، ملائشیا، مراکش، سائپرس اور ترکی میں یوتھ یونیو کے زیرِ اہتمام 13انٹرنیشنل یوتھ گیدرنگز منعقد کی جاچکی ہیں جس میں مجموعی طور پر دنیا بھر کے 50سے زائد ممالک کے ہزاروں نوجوان شریک ہوئے۔ ان تقریبات کا مقصد تمام مسلم ممالک کے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے۔یہ بات خوش آئند ہے کہ ینگ یونیو نے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ ملکر پاکستان میں چودہویں انٹرنیشنل یوتھ گیدرنگ منعقد کرانے کا فیصلہ کیا ہے ۔ یہ کانفرنس رواں سال ستمبر میں منعقد ہوگی۔

