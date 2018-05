”نواز شریف کو سری پائے پیش کئے گئے تو۔۔۔“ گزشتہ روز سامنے آنے والی اس تصویر میں سرل المیڈا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ایسی وجہ بتا دی کہ مریم نواز شریف بھی حیران رہ جائیں گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق بیان کے بعد انٹرویو کرنے والے صحافی سرل المیڈا کی ان کیساتھ کھانا کھاتے ہوئے تصویر سامنے آئی تو مختلف چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔

سوشل میڈیا صارفین نے جہاں کئی سوالات اٹھائے تو وہیں یہ ایک سوال بھی خوب گردش کرنے لگا کہ آخر سرل المیڈا مسکرا کیوں رہے ہیں لیکن اب اس سوال جواب خود سرل المیڈا نے ہی دیدیا ہے جس کے بارے میں جان کر یقینا آپ حیران رہ جائیں گے۔

سرل المیڈا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر وائرل ہونے والی اس تصویر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ”یقین کریں کہ اس وقت جب کسی نے انہیں سری پائے پیش کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے شکایت کی کہ وہ یہ نہیں کھاتے لیکن ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ کھاتے ہیں۔۔۔ آپ بھی اس پر مسکرائے ہوتے؟“

Believe this is around when someone tried to serve him paaye/trotters and he complained that he doesn’t eat them but everyone says he does... you would have smiled too? https://t.co/PHbFcrnAGu