”میں نواز شریف کا انٹرویو کرنے نہیں گیا تھا بلکہ۔۔۔“ قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد نواز شریف کا انٹرویو کرنے والے سرل المیڈا کا بیان بھی سامنے آ گیا، انٹرویو کب، کہاں اور کیسے کیا؟ سب کو حیران کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق بیان اور قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد ان کا انٹرویو کرنے والے صحافی سرل المیڈا بھی میدان میں آ گئے ہیں اور حیران کن بات کہہ دی ہے۔

سرل المیڈا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ”جنوبی پنجاب سے متعلق ایک خبر کی تلاش کیلئے ملتان میں تھا جب پتہ چلا کہ نواز شریف کا جلسہ ہے اور انٹرویو کے لئے ان کے پاس گیا۔ وہ بات کرنا اور سننا چاہتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میں وہاں موجود تھا۔“

Timing of the interview was pure dumb luck, was already in Multan in search of a story on south Punjab when learned of Nawaz’s jalsa the next day and reached out for an interview... That said, he clearly wanted to speak and wanted to be heard... Happy enough to have been there...