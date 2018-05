”اس ’بہادر‘ شخص کی سوچ دیکھیں اور ’بہادری‘ کا انجام بھی۔۔۔“ سینئر صحافی حامد میر نے ایک ایسی ویڈیو شیئر کر دی کہ نواز شریف تو کیا مریم نواز بھی حیران پریشان رہ جائیں گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی سیاست میں اس وقت ایک طوفان برپا ہے اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق بیان کے ہر جانب چرچے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”میں نواز شریف کا انٹرویو کرنے نہیں گیا تھا بلکہ۔۔۔“ قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد نواز شریف کا انٹرویو کرنے والے سرل المیڈا کا بیان بھی سامنے آ گیا، انٹرویو کب، کہاں اور کیسے کیا؟ سب کو حیران کر دیا

سوشل میڈیا پر اس حوالے سے تبصروں کا سلسلہ جاری ہے اور عام صارفین کیساتھ ساتھ سیاستدان اور صحافی بھی اپنے اپنے تجزئیے پیش کرنے میں مصروف ہیں مگر سینئر صحافی حامد میر نے اس موقع پر ایک ایسی ویڈیو شیئر کی ہے کہ دیکھ کر نواز شریف تو کیا مریم نواز بھی حیران پریشان رہ جائیں گی۔ حامد میر نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ”یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں اور اس بہادر آدمی کی ذہنیت کا تجزیہ کریں اور اس بہادری کا انجام بھی دیکھیں۔“

Watch this small video and try to analyse the mindset of this brave man and see the end of this bravery pic.twitter.com/y12L836j1W

یہ ویڈیو سکوٹر چلاتے ہوئے ایک شخص کی ہے جو ہٹ دھرمی اور ’بہادری‘ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ مختلف گاڑیوں سے ٹکراتا ہے اور پھر اسی ”بہادری“ کے نتیجے میں پاس ہی موجود گڑھے میں جا گرتا ہے۔ یہ ویڈیو سامنے آئی تو پاکستانیوں کے تبصرے بھی شروع ہو گئے۔

اسد یونس تنولی نے لکھا ”نواز شریف نے بن لادن سے پیسے لے کر بی بی کیخلاف مہم شروع کی اور وہ پکڑا بھی وہاں سے گیا جہاں دونوں ایم این اے اسی کے تھے، کچھ تو گڑبڑ ہے“

سلمان اسلم نے لکھا ”پی ٹی آئی میں آج کل ایسے ہی لوگ شامل ہو رہے ہیں اور ان سب کا انجام بھی ایسا ہو گا“

ثناءنے لکھا ”فی الحال تو ن لیگ کیساتھ ایسا ہی چل رہا ہے“

وقاص نے لکھا ”حامد میر صاحب سیدھا بولیں اشاروں میں کیوں بات کر رہے ہیں، کیوں کہہ نہیں دیتے کہ میاں صاحب کے حالات آج کل ایسے چل رہے ہیں“

طیب نے لکھا ”بالکل درست بات، نواز شریف اور مسلم لیگ (ن) کیلئے ایسے حالات ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ ستم ظریفی ہے کہ یہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں“

زایان آرائیں نے لکھا ”کوئی مسئلہ نہیں، قوم ان کی خودکشی یاد رکھے گی، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اکیلے کھڑے ہیں اور کوئی سیاستدان ان کی حمایت نہیں کر رہا حتیٰ کہ ان کا بھائی بھی لیکن وہ جو کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں۔ کسی نے بھی گزشتہ 70 سالوں میں ایسا نہیں کیا اور ہماری قوم نے اس کی قیمت ادا کی ہے کیونکہ ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے“

