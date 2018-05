”ہم اتنے زیادہ غداروں کے ہوتے ہوئے بھی دنیا..... “ سینئر صحافی کامران خان نے ایسی بات کہہ دی کہ نواز شریف بھی خوش ہو جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )عام انتخابات قریب آرہے ہیں اور ایسی صورتحال میں ملک کے سیاسی حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں ،گزشتہ دنوں نواز شریف کی جانب سے دیے گئے متنازع انٹرویو کے بعد بہت سے سیاسی رہنماﺅں نے ان پر غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا اور اس فہرست میں عمران خان بھی شامل ہیں جنہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں نواز شریف پر آرٹیکل چھ کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کی بات کی ۔اس متنازع انٹر ویو کے بعد سوشل میڈ یا پر بھی صارفین غداری کے فتوے بانٹ رہے ہیں،ن لیگ کے مخالفین نواز شریف کو غدار کہہ رہے ہیں جبکہ نواز شریف کے حامی ممبئی حملوں سے متعلق عمران خان ،پرویز مشرف ،رحمان ملک اورآصف علی زرداری کے پرانے انٹرویو ز سوشل میڈ یا پر شیئر کر کے انہیں بھی غدار قرار دئیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں ۔ایسی صورتحال میں سینئر صحافی و اینکر پرسن کامران خان نے ایسی بات کہہ دی کہ پاکستانیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر طنزیہ انداز میں پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ پاکستان کی مدد کر ے ،یہاں تین بار وزیراعظم بننے والے شخص کو غدار قرار دے دیا گیا ،اس سے قبل دو بار وزیراعظم منتخب ہونے والی شہید بے نظیر بھٹو کو بھی غدار قرار دیا گیا اور ان کے شہید والد کو بھی غدار قرار دیا گیا تھا ،ہمارے امریکہ اور برطانیہ میں سابق سفیروں کو بھی غدار قرار دیا گیا ،غداروں کی اس فہرست میں ہماری بہت سی سیاسی جماعتوں کے سربراہان بھی شامل ہیں ،اتنے زیادہ غداروں کے ہوتے ہوئے بھی ہم دنیا سے عزت مانگ رہے ہیں ۔

May Allah help Pakistan,here our 3 times PM declared traitor so was our 2 times shaheed PM so was her Shaheed father PM,our ex envoys US UK traitors also an ex NSA,list include many party chiefs yet we seek global respect with so many “traitors”