’تم مجھے اس جگہ پر آکر ملو میں تمہیں گلے لگاﺅں گی اور تمہارے ساتھ۔۔۔‘ماہرہ خان نے بھارتی شہری کو انوکھی پیشکش کی تو پاکستانی آگ بگولہ ہو گئے ، کھری کھری سنا دیں

پیرس (ڈیلی پاکستان آن لائن )فرانس میں 71ویں کانز فلم فیسٹیول میں پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان بھی جلوہ گر ہوئیں جہاں ان کی سونم کپور سمیت بھارتی اداکاراﺅں سے بھی ملاقات ہوئی ۔

اس سے قبل کانز فلم فیسٹیول میں شرکت کے لیے فرانس میں موجود ماہرہ خان نے بھارتی مداح کو گلے لگنے کی پیشکش کی تو پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو گئے ۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک بھارتی مداح نے ماہرہ خان کوپیغام دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اتوار کادن تمہاری تصاویر دیکھ کر گزارا جن میں تم بہت خوبصورت لگ رہی تھیں ۔اس کا کہنا تھا کہ ماہرہ خان بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور میری نیک تمنائیں ماہرہ کے ساتھ ہیں ۔اس نے مزید کہا کہ مجھے تم پر فخر ہے اور میں تمہیں ہر صورتحال میں سپورٹ کرتا ہوں ،تمہارے لیے ڈھیر سارا پیار ۔

بھارتی شہری کے اس پیغام پر جواب دیتے ہوئے ماہرہ خان نے کہا کہ بارڈر پر آﺅ ،ہم گلے ملیں گے اور ڈانس کریں گے ،میری طرف سے تمہیں بہت سارا پیار ۔

Come to the border, we’ll hug and dance!! Lots of love ❤️ https://t.co/oMfAKzSW3w — Mahira Khan (@TheMahiraKhan) May 14, 2018

اس پیشکش کے بعد پاکستانی سوشل میڈ یا صارفین غصے سے آگ بگولہ ہو گئے

فہد چوہدری نامی شخص نے کہا کہ بھارتی شخص کو اتنی دور سے بلا رہی ہو،مجھے کبھی پاس سے بھی نہیں بلا یا

Deep ko itni dour sy bula rahein hyn mujy kabhi pss sy b bhi bulaya that's not fear ... @TheMahiraKhan — Fahad Ch (@fahadch179) May 14, 2018

انس خان نے کہا کہ سوٹا بھی لگائیں گے ساتھ

Sutta bhi lagaegi saath ???? — Anis Khan (@aniskhan3110) May 14, 2018

نسا نے کہا کہ بارڈر پر منی اور بجرنگی بھائی والی سین ہو گا پھر

Border pe Munni or Bajrangi BhaiJan waala Scene hoga phir ???? — Nisa.???? (@NotYourLioness_) May 14, 2018

ایک شخص نے کہا کہ اگر کوئی پاکستانی چاہتا ہے اسکے ساتھ ڈانس کیا جائے گلے ملا جائے اور بہت سی محبت ملے اسکے ساتھ ٹوئٹر پہ بات کی جائے تو پلیز کوئی دلیپ. اندر. کمار.رنبیر . ٹائپ نام رکھ لے

اگر کوئی پاکستانی چاہتا ہے اسکے ساتھ ڈانس کیا جائے گلے ملا جائے اور بہت سی محبت ملے اسکے ساتھ ٹوئٹر پہ بات کی جائے تو پلیز کوئی دلیپ. اندر. کمار.رنبیر . ٹائپ نام رکھ لے ???? ☔☔☔☔☔☔☔☔#mahiraxlorealpk — Muhammad Salman khan (@msalmankhan4) May 14, 2018

ایک شخص نے کہا کہ بھارتی مداح کو بارڈر پر گلے لگنے کی کیا وجہ ہے جب میں یہاں موجود ہوں تو۔

Any reason to hug an indian fan when I am already here waiting for hug. Firstly Its our right. Just for fun Shining Star @TheMahiraKhan — Alijan@offical (@Alijanoffical1) May 15, 2018

Lanat hi ho Mjhy to nh lag rhaa tm Pakistani ho Jo na mehram se hug kro gi Laant ho tm pr do jahano ki — MuhammadZayd9 (@MuhammadZayd9) May 15, 2018

