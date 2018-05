جیو نیوز کی جانب سے پروگرام ’کیپٹل ٹاک‘کو سنسر کیے جانے پر حامد میر پھٹ پڑے،وہ بات کہہ دی جس کی کسی کو توقع نہ تھی ،نیا ہنگامہ برپا ہو گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پیمرا کی جانب سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی تقاریر کے فوج اورعدلیہ سے متعلق حصوں کو سنسر کرنے کے احکامات کے بعد نیوز چینلز میں سنسر شپ کا سلسلہ چل نکلا ہے ،گزشتہ روز قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد پی ٹی وی نے وزیراعظم کی پریس کانفرنس نشر نہیں کی ،آ ج جاوید ہاشمی کی میڈ یا ٹاک کو بھی نشر نہیں کیا گیا ۔سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر کے پروگرام کو بھی سنسر کردیا گیا جس پر انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ۔ان کا کہنا ہے کہ سنسر شپ کی یہ غیر اعلانیہ پالیسی نا قابل قبول ہے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر حامد میر نے اپنے پروگرام ’کیپٹل ٹاک‘کا ایک حصہ شیئر کیا جسے جیو نیوز نے سنسر کردیا تھا ۔انہوں نے کہا کہ اپنے پروگرام میں میں نے لیگی رہنما مصدق ملک سے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر انہیں میری بات اچھی نہیں لگی تو میں معذرت کرتا ہوں ،بدقسمتی سے جیو نیوز نے یہ حصہ سنسر کردیا ،نیشنل سیکیورٹی کے نام پر یہ سنسر پالیسی مجھے سمجھ نہیں آرہی ۔

I told Malik sb smilingly that if he disliked the mentioning of Quaid e Azam I apologise unfortunately Geo censored that I can't understand this censor policy started in the name of national security https://t.co/PRNLRAmV4X — Hamid Mir (@HamidMirPAK) May 15, 2018

سنسر شدہ حصے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حصے میں فوج اور عدلیہ سے متعلق کوئی بات بھی نہیں تھی ،میں مصدق ملک اور عارف علوی سے ہنستے ہوئے بات کر رہا تھا ۔ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مصدق ملک گلہ کرتے ہوئے حامد میر سے کہہ رہے ہیں عارف علوی خوشبو دار ہیں اور ہم بدبو دار ہیں،قائد اعظم اور عمران خان کی جماعت ایک ہے اور ہم بدبو دار ہیں ۔حامد میر نے کہاکہ میں نے صرف یہ یاد دلا یا ہے کہ فلسطین کی حمایت تحریک پاکستان کا حصہ تھی لیکن اگر آپ کے جذبات میرے بیان سے مجروح ہوئے تو میں معذرت چاہتا ہوں ۔

Censored part of Capital Talk where I responded to @DrMusadikMalik in a very lighter tone with smile on my face this part had nothing to do with Army or Judiciary pic.twitter.com/WHoSxfZsHi — Hamid Mir (@HamidMirPAK) May 15, 2018

ان کا کہنا تھا کہ سنسر شپ کی یہ پالیسی نا قابل قبول ہے ۔

This unannounced policy of censorship is not acceptable pic.twitter.com/urEyNNBu3y — Hamid Mir (@HamidMirPAK) May 15, 2018

