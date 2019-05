معاشرہ کے قابل طبقات کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے: سلطان محمد خان معاشرہ کے قابل طبقات کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے: سلطان محمد خان

پشاور(سٹاف رپورٹر)خیبر پختونخوا کے وزیر قانون و پارلیمانی امور اور انسانی حقوق سلطان محمد خان نے کہا ہے کہ معاشرے کے قابل رحم طبقات کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس حوالے سے خیبرپختونخوا کی حکومت قانون سازی بھی کر رہی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پشاور میں خیبرپختونخوا میں ورچوئل پلیٹ فارم، سٹر نگتھننگ ہیومن رائٹس، رپورٹنگ، مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن (Khyber Pakhtunkhwa Virtual Platform: Strengthening human rights reporting and inplementation in the province)کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ افتتاحی تقریب میں سوئیزرلینڈ کے سفیر تھامس کولے، سیکرٹری محکمہ قانون ذکاء اللہ خٹک اور یو ایس ڈی پی کے عہدیدارون نے بھی شرکت کی اس موقع پر وزیر قانون نے کہاکے وزیراعظم عمران خان کی واضح ہدایات ہیں کہ انسانی حقوق کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ انسانی حقوق کی فراہمی میں صوبائی حکومت کافی سنجیدہ ہے اور اس ضمن میں قانون سازی کے لئے اقدامات بھی اٹھا رہی ہے گھریلو تشدد بل پیش کیا گیا ہے ڈائریکٹریٹ آف ہیومن رائٹس کو ڈائریکٹریٹ جنرل کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق شماریات کے لیے ڈیجیٹل ڈیٹا کلیکشن سسٹم متعارف کرایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خیبرپختونخواور چول پلیٹ فارم کے قیام سے بھی انسانی حقوق کی رپورٹنگ میں نہ صرف آسانی آئیگی بلکہ یہ بین الاقوامی سطح پر رپورٹنگ میں بھی مدد گار ثابت ہو گا۔ وزیر قانون نے مزید کہا کہ حکومت خیبرپختونخوا نہ صرف قانون سازی بلکہ عمل درآمد بھی کر رہی ہے سوئیزرلینڈ کے سفیر نے خیبرپختونخوا میں انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ سوئیزرلینڈ کی حکومت نے پہلے بھی صوبائی حکومت کو انسانی حقوق کے حوالے سے سہارا دیا ہے اوراس سلسلے میں مستقبل میں بھی معاونت کی جائے گی۔

