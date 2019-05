تیسرے ون ڈے میں باولنگ کی ناکامی کے بعد شکست پر وقار یونس بھی میدان میں آگئے ،اہم ہدایت کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان ٹیم کے سابق کوچ اور فاسٹ باولر وقار یونس نے کہا ہے کہ گزشتہ روز انگلینڈ کے خلاف تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں جو کچھ دیکھا، اس سے مایوسی ہوئی ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں بورے والا ایکسپریس کا کہنا ہے کہ پاکستانی بولرز کو تیزی سے سیکھنا ہوگا اور بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ آنا ہوگا۔

What we saw yesterday #PakVsEng at #Bristol was very demoralising. Pakistani bowlers need and learn quickly and come out with a better plan..