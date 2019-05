وسیم اکرم کے بیٹے نے زندگی کا اہم سنگ میل عبور کر لیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے اپنے بیٹے نے گریجویشن مکمل کر لی جس پرسوئنگ کے سلطان نے سوشل میڈ یا پر خوشی کا اظہار کیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سابق سٹار کرکٹر وسیم اکرم نے بیٹے کی گریجویشن مکمل ہونے پر فخر محسوس کرتے ہوئے تقریب کی ایک تصویر شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے بیٹے سند وصول کر رہے ہیں۔

اس موقع پر سابق کپتان نے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ’ والدین اولاد کو سب سے بڑا تحفہ جو دے سکتے ہیں وہ تعلیم ہے اور آج تمہاری وجہ سے بہت فخر ہے، یہ دنیا تمہارے قدموں میں ہے جس کی بنیاد ڈل چکی ہے‘۔وسیم اکرم نے آخر میں لکھا کہ ’مجھے امید ہے کہ تم اپنے خوابوں کو پورا کروگے اور خوشیوں سے بھرا مستقبل بناو¿ گے‘۔

To my son on his day of graduation, one of the biggest gifts a parent can give their child is an education and today you have made me so very proud. The world is at your feet my son, the foundation has been laid, I hope you follow your dreams and build a future of happiness pic.twitter.com/DqccJ30lex