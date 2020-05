وقار یونس کا چھوٹا بھائی بھی ہسپتال داخل، دعا کی اپیل کردی

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کر کٹ ٹیم کے بولنگ کوچ اور سابق فاسٹ بولر وقار یونس نے عوام سے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے دعائے صحت کی اپیل کی ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں وقار یونس نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی چند ہفتوں سے مقامی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔

My baby brother Ali Younis is not well.. I request everyone to please pray ???? for his health and speedy recovery @aliyounis83 pic.twitter.com/B99OPl27Ph