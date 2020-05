"یہ ملک مجھے رلانا چاہتا ہے" کورونا لاک ڈاﺅن میں عوام کی غیر سنجیدگی دیکھ کر ...

کراچی (ویب ڈیسک) عالمی وبا کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے تاحال کوئی ویکسین تو ایجاد نہیں ہوئی لیکن اس وائرس سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو سماجی فاصلہ ہے۔دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے جب کہ لوگ اس صورتحال کو بالکل بھی سنجیدہ نہیں لے رہے۔حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شہریوں نے سماجی فاصلہ رکھنے اور ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔اس حوالے سے پاکستان شوبز اسٹارز سمیت معروف شخصیات کی جانب سے برہمی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے لاک ڈاؤن میں سماجی دوری کو غیر سنجیدگی سے لینے کے حوالے سے ایک ٹوئٹ کی۔شنیرا اکرم نے لکھا کہ 'ٹریفک سے جام سڑکیں، مارکیٹیں اور سڑکوں پر سیکڑوں بغیر ماسک پہنے لوگ، یہ ملک مجھے رولانا چاہتا ہے'۔

Seeing footage of traffic blocked roads, congested streets and market places and hundreds of people without even a mask on. This country makes me want to cry

دوسری جانب پاکستان شوبز انڈسٹری کی اداکارہ اشنا شاہ نے بھی ایک ٹوئٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ 'ہاں اب سب کھل چکا ہے لیکن ہمیں سماجی دوری اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چپکیں مت اور محفوظ رہیں'۔

اداکارہ صنم سعید نے بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ٹوئٹ میں لکھا کہ 'کیا ہمیں واقعی عید کی شاپنگ کے لیے مارکیٹ جانا ضروری ہے؟ '۔صنم سعید نے لوگوں کو احتیاط سے باہر جانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بار عید کو مختلف طریقے سے منانے کی کوشش کی جائے۔

Do we really need to run to the markets for eid shopping? Will we go back to our old ways without showing any change? Please ehtiyaat say bahir jaain. This is another crucial time since everyone is rushing out together at once. Maybe try celebrating eid differently this year?