غیر رجسٹرڈ موبائل فون استعمال کرنے والوں کو سب سے بڑی خوشخبری سنادی گئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) کی جانب سے کورونا وائرس کے پیش نظر غیر رجسٹرڈ موبائل فونز کی رجسٹریشن کی تاریخ میں 3 جون تک توسیع کردی گئی۔

پی ٹی اے کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق آئی ایم ای آئی کی رجسٹریشن میں توسیع موجودہ صورتحال میں عوام کو آسانی اور سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کیلئے کی گئی ہے۔ غیر رجسٹرڈ موبائل ڈیوائسز کی بلاکنگ کا سلسلہ 4 جون 2020 سے شروع کیا جائے گا اور اس حوالے سے صارف کو ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کردیا جائے گا۔

قواعد کے مطابق ایسے تمام موبائل فونز جن کو مقامی کنکشن پر استعمال کیا جاتا ہے انہیں ڈیوائس ایکٹو کرنے کے بعد 60 روز کی مہلت دی جاتی ہے۔ صارف 60 روز میں اپنے موبائل کو رجسٹرڈ کروالے تو یہ قابلِ استعمال ہوتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو اسے بلاک کردیا جاتا ہے۔

