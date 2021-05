شتروگھن سنہا بھی مودی سرکار کیخلاف پھٹ پڑے

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارتی اداکار شتروگھن سنہا نے کورونا کی دوسری لہر کے دوران مودی سرکار کی کارکرگی کا پول کھول دیا ہے، بھارت کی سراقتدار جماعت بی جے پی ہی کے سابق مرکزی رہنما اور لیجنٖڈ بالی ووڈ اداکار شترو گھن سنہا بھی مودی سرکار پر پھٹ پڑے ہیں۔

اپنی ٹوئٹ میں شترو گھن سنہا نے کہا کہ بھارتی اسپتالوں میں طبی سہولیات کا فقدان ہے اور ہم اپنے عزیزوں اور پیاروں کو کھو رہے ہیں۔ کچھ روز قبل ہی نوجوان اداکار اور یو ٹیوبر راہل وہرا کی بہت کم عمر موت ہوگئی۔ اس کی آخری وڈیو نے تو دل کو تڑپا کر رکھ دیا کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ اگر اسے بروقت اور مناسب علاج مل جاتا تو وہ بچ سکتا تھا۔ لوگوں کو اسپتالوں میں لاپرواہی اور بد انتظامی برداشت کرنا پڑ رہی ہے اور یہ زمینی حقیقت بہت خوفناک اور دل دہلا دینے والی ہے کیونکہ مریضوں کا دعوی ہے کہ ان کے لیے ہسپتالوں میں کچھ نہیں کیا جارہا۔

Shortage of medical requirements continue & we are losing our dear & loved ones. Just recently, young TV actor & YouTuber #RahulVohra died very young. His last video was heart-wrenching as he stated he could have been saved if he got the timely & proper treatment. He states in