سندھ بھر میں تعلیمی ادارے 23مئی تک بند رکھنے کا فیصلہ

کراچی (ڈیلی پاکستا ن آن لائن)وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ صوبہ بھر میں تعلیمی ادارے 23 مئی تک بند رہیں گے جبکہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری رہے گا۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ سندھ بھر کے تعلیمی ادارے 23 مئی تک بند رہیں گے۔ آن لائن کلاسز اور دیگر ذرائع سے تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تعلیمی ادارے کے سربراہ پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر کچھ اساتذہ اور غیر تدریسی عملہ کو بلا سکیں گے، تعلیمی سلیبس کسے متعلق گائیڈ لائنز پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔

Pursuant to the decision of NCOC, the closure of the Educational Institutions in Sindh has been extended up to 23rd May 2021. pic.twitter.com/N2aYVJNXRY