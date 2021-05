 علی ظفر کا معروف مزاح نگار اور انکل سرگم جیسے پتلی تماشا کردار کے خالق فاروق قیصر کے انتقال پر شدید دکھ کا اظہار

لاہور(آئی این پی) گلوکار و اداکار علی ظفر نے معروف مزاح نگار اور انکل سرگم جیسے پتلی تماشا کردار کے خالق فاروق قیصر کے انتقال پر شدید دکھ کا اظہار کیا ہے۔علی ظفر نے اپنے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکانٹ پر فاروق قیصر کی یادگار تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ انکل سرگم جیسے دیگر پتلی تماشا کرداروں کے بانی فاروق قیصر ایک انتہائی متاثر کن انسان اور مصنف تھے۔

One of the most inspiring human beings I knew. A writer/artist that I had the privilege to meet at the President’s award ceremony just recently. Even sitting on his chair, he seemed taller than the rest with a look of eternal love and respect in his eyes. R.I.P #FarooqQaiser ???? pic.twitter.com/jahO5bsdLI