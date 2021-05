 مسکراہٹیں پھیلانے پر فاروق قیصرصاحب کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا ، مریم نواز

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) مسلم لیگ(ن) کی صدر مریم نواز نے انکل سرگم کردار کے خالق اورمعروف فن کار فاروق قیصر کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہاہے کہ مسکراہٹیں پھیلانے پر فاروق قیصرصاحب کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا ۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں مریم نوازکا کہناتھا کہ مسکراہٹیں پھیلانے پر فاروق قیصرصاحب کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا کیونکہ یہ شاید سب سے بڑی خدمت ہے جو آپ اپنے ہم عمر انسانوں کے لیے کرسکتے ہیں۔

مریم نواز کی جانب سے فاروق قیصر کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے ان کے لواحقین کے لیے دعا بھی کی گئی۔

#FarooqQaiser Sahab would be remembered for spreading smiles & laughter. This perhaps is the biggest service you can do to your fellow humans. Thank you for the beautiful, unforgettable childhood memories like Uncle Sargam. May Allah bless your soul. Prayers for the family ???????? pic.twitter.com/CEACkcoDLV