’ہم حملے سے پہلے غزہ کے رہائشیوں کو ایس ایم ایس کرتے ہیں ‘ دنیا بھر سے دباﺅ کے بعد اسرائیلی فوج کا نا قابل یقین دعویٰ سامنے آگیا 

تل ابیب(ڈیلی پاکستان آن لائن ) فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے اور غزہ پر اسرائیلی فو ج کے حملوںکے خلاف دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جس پر اسرائیلی فوج نے نا قابل یقین دعویٰ کردیا ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج حملے سے پہلے ر ہائشیوں کو ایس ایم ایس کرتی ہے۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اسرائیلی فوج نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پٹی میں حماس رہائشی عمارتوں کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے ،حماس غزہ پٹی میں بلند عمارتوں کو انٹیلی جنس معلو مات اکٹھی کرنے ،حملوں کی منصوبہ بندی کرنے، کمانڈ اور کنٹرول سمیت کمیونیکیشن کے لیے استعمال کر رہی ہے ،جب حماس ان عمارتوں کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے تو ان پر حملے قانون کے مطابق ہیں ۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ دنوں میں اسرائیلی فورسز نے کئی حملے کیے لیکن ان تمام حملوں سے پہلے سویلین آبادی کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے چند اقدامات کیے گئے ،ہم نہیں ان عمارتوں کے رہائشیوں کو کالز کیں اور خبردار کیا کہ عمارتوں کو خالی کردیں ،انہیں ایس ایم ایس کیے ،اس کے بعد ہم نے ’رووف ناکر ‘ بم پھینکے جو عمارتوں کی چھتوں پر گر کر بلند آواز پیدا کرتے ہیں تاکہ باقاعدہ حملوں سے قبل رہائشیوں کو عمارت خالی کرنے کا موقع مل جائے ۔

4/ We called the building's residents and warned them to leave. We sent SMS messages. We dropped "roof knocker" bombs; they make loud noises and hit only the roof. We provided sufficient time to evacuate.