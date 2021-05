فلسطینیوں پر اسرائیل کی بدترین جارحیت ، دنیا بھر میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے ،لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ہزاروں افراد جمع

سڈنی(ڈیلی پاکستان آن لائن)فلسطینیوں پر اسرائیل کی بدترین جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے،آسٹریلیا ،جرمنی،لندن ،تیونس سمیت ہر جگہ اسرائیلی بمباری کے خلاف مظاہرے،سپین میں فلسطینیوں کی حمایت میں نکالے جانے والے پر امن مظاہرے پر پولیس نے چڑھائی کردی، آنسو گیس کا بے دریغ استعمال ،مظاہرے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلسطینیوں پر اسرائیل کی بدترین جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مسلمانوں سمیت غیر مسلم بھی سڑکوں پر نکل آئے ،لندن میں ہزاروں افراد اسرائیلی سفارت خانے کے باہر جمع ہو گئے ہیں اور مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری کے خلاف پر امن اتحاد جاری ہے،مظاہرے میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کی بڑی تعداد جمع ہے جو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لئے مظاہرے میں شریک ہیں ،ہزاروں کی تعداد میں لوگ لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر جمع ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں،اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کئے گئے ہیں ،لندن میں ہونے والے مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بھی بہت بڑی تعداد جمع ہے۔

دوسری طرف آسٹریلیا کے دارالحکومت سڈنی میں بھی ہزاروں افراد نے اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج احتجاجی مظاہرہ کیا ہے ،سڈنی میں جاری مظاہرے میں ہزاروں افراد شریک ہیں اور مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہرائے اور اسرائیلی مظالم کے خلاف کتبے بلند کئے ہوئے ہیں۔

سپین کےدارالحکومت میڈرڈمیں بھی ہزاروں افراد نےفلسطینیوں کے حق میں پرامن احتجاج کیا تاہم ڈینش پولیس نے مظاہرین پر چڑھائی کرتے ہوئے انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی جس میں کئی مقامات پر پولیس کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو گئیں ،اس موقع پر پولیس نے پر امن مظاہرین پر آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا جس سے کئی افراد کی حالت غیر ہو گئی ہے ،میڈرڈ میں اس وقت صورتحال کشیدہ بتائی جا رہی ہے،اس موقع پر پولیس کی جانب سے کئی افراد کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہیں ۔

Thousands of people have gathered on the streets of central London to protest in solidarity with Palestinians amid the ongoing conflict with Israel.

