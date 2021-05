چین کو خلا میں اہم کامیابی مل گئی ،مریخ پر اپنا ربورٹ اتار دیا 

بیجنگ(ڈیلی پاکستان آن لائن )چین کا ’ڑوررونگ‘نامی ربورٹ کامیابی سے مریخ کی سطح پر اتر گیا ،ربورٹ نے مریخ کے نصف کرّہ شمالی میں موجود ایک وسیع میدانی علاقے یوٹوپیا پلینیٹیا پر لینڈ کیا۔برطانوی نشریاتی ادرے بی بی سی کے مطابق اب تک صرف امریکہ نے ہی مریخ پر کامیابی سے لینڈ کرنے میں ملکہ حاصل کیا تھا۔ یہ کوشش کرنے والے دیگر تمام ممالک کے لینڈرز یا تو کریش کر گئے یا پھر سطح پر اترنے کے فوراً بعد ہی ان سے رابطہ منقطع ہوگیا۔

چینی سرکاری میڈیا نے قومی خلائی انتظامیہ کے حوالے سے ہفتے کے روز بتایا کہ یہ خلائی گاڑی کامیابی کے ساتھ مریخ کی سطح پر اتار دی گئی ہے،اس خلائی گاڑی نے بحفاظت اترنے کے لیے ایک حفاظتی کیپسول، ایک پیراشوٹ اور ایک راکٹ پلیٹ فارم کا استعمال کیا،اسے اپنے سولر پینلز پھیلانے اور زمین پر سگنل واپس بھیجنے میں 17 منٹ لگے۔

