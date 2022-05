اکشے کمار بھی کورونا وائرس کا شکار ہوگئے

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ میں کھلاڑی کے نام سے مشہور اداکار اکشے کمار ایک بار پھر کورونا وائرس کا شکار ہوگئے جس کی وجہ سے ان کی کانز فلم فیسٹول میں شرکت بھی مشکوک ہوگئی ہے۔

ٹوئٹر پر جاری بیان میں اکشے کمار نے اپنے مداحوں کو کورونا سے متاثر ہونے کی خبر دی اور بتایا کہ وہ کانز 2022 میں بھارتی پویلین میں اپنی سنیما انڈسٹری کی نمائندگی کے لیے پرجوش تھا لیکن کورونا کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوگا۔

Was really looking forward to rooting for our cinema at the India Pavilion at #Cannes2022, but have sadly tested positive for Covid. Will rest it out. Loads of best wishes to you and your entire team, @ianuragthakur. Will really miss being there.