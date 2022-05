 گانے کو اہمیت نہ دینے پر بھارتی مداح نے علی ظفر سے معافی مانگ لی

کراچی (آئی این پی) معروف گلوکار و اداکار علی ظفر کی ایک ان کے ایک گانے کو اہمیت نہ دینے پر علی ظفر سے معافی مانگ لی ہے۔

میشا پوروال ایک سوشل میڈیا اسٹریٹیجسٹ اور کانٹینٹ رائٹر ہیں جن کا تعلق بھارت سے ہے۔انہوں نے علی ظفر کے نام ایک ٹویٹر پیغام جاری کیا ہے۔علی ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے میشا پوروال نے لکھا، پیارے علی ظفر میں 90 کی دہائی میں صرف ایک بچی تھی، میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے گانے دل جھوم جھوم کو وہ پیار نہ دے سکی جس کا وہ حق دار تھا۔

Dear @AliZafarsays, I am a 90s kid and I am sorry for not giving enough love to Dil Jhoom Jhoom during its time.