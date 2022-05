اسد عمر کے بیان پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا ردعمل بھی آگیا

اسلام آباد(آئی پی ایس) وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اسد عمر کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے 71 سالوں میں لیے گئے تمام قرضوں کا 80 فیصد قرض آپ لے لیا۔

سابق وفاقی وزیر اسد عمر کے بیان پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ 2018 میں ہم نے حکومت چھوڑی تو ہم گندم اور چینی برآمد کر رہے تھے، جب کہ آپ کی حکومت ختم ہوئی تو آپ چینی اور گندم درآمد کر رہے تھے، آپ کی درآمدات سب سے زیادہ ہیں، اللہ کی شان آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں مفتاح اسماعیل نے مزید کہا کہ آپ نے 1983 اور 84 کے بعد سب سے کم کپاس پیدا کی، جب کہ گزشتہ 71 سالوں میں لیے گئے تمام قرضوں کا 80 فیصد قرض آپ لے لیا۔

When we left govt in 2018 we were exporting wheat and sugar. You ended up importing sugar & wheat, produced the lowest cotton since 1983/84, took 80% of all debt taken in the previous 71 years. Had the highest imports. But Allah ki shaan you are talking about the economy. https://t.co/wiIveAEN7p