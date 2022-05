"ہم مزید بے امنی اور بے چینی کی طرف بڑھ رہے ہیں" اینکر پرسن اجمل جامی نے خطرے کی گھنٹی بجادی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن اجمل جامی نے ملک کے فیصلہ سازوں کیلئے خطرے کی گھنٹی بجادی۔ انہوں نے اپنے ایک مختصر ٹویٹ میں کہا کہ ہم مزید بے امنی اور بے چینی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت بری طرح ڈانوا ڈول ہے اور اس کو سنبھالنے کی کوئی ترکیب تاحال سامنے نہیں آسکی۔ نئی حکومت کو نہ تو دوست ممالک سے ہی کوئی ریلیف حاصل ہوسکا ہے اور نہ ہی اب تک آئی ایم ایف سے کوئی گرین سگنل موصول ہوا ہے جس کے باعث مارکیٹ میں بے چینی ہے ۔ موجودہ غیر یقینی کی صورتحال کے باعث سٹاک مارکیٹ میں کمی آرہی ہے اور ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔

Heading towards further chaos and unrest.