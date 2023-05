سندھی ڈراموں کی نامور اداکارہ شبیراں چنہ انتقال کرگئیں

کراچی (ویب ڈیسک) سندھی ڈراموں کی نامور اداکارہ شبیراں چنہ انتقال کرگئی ہیں، وہ چند روز قبل ٹریفک حادثے میں زخمی ہوگئی تھیں اور کئی روز سے ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔اداکارہ کے انتقال کی خبر تصدیق دیہی خواتین کو بااختیار بنانے والے ادارے کے سی ای او خالد حسین نے ٹوئٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کی گئی۔

اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن

نامور سندھی اداکارہ ادی شبیران چنا کا رضائے الاہی سے انتقال ہوگیا ہے۔ رب العزت مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین

Famous Sindhi artist Shabiran Channa is no more. May her soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/T5swjb6P7i