امریکی فوجی اڈے پر خلائی مخلوق کاحملہ؟ گارڈز کی چیخ و پکار،سابق فوجی افسر کے دعوے نے تہلکہ مچا دیا امریکی فوجی اڈے پر خلائی مخلوق کاحملہ؟ گارڈز کی چیخ و پکار،سابق فوجی افسر کے ...

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی ایئرفورس کے ایک سابق کیپٹن نے امریکی فوجی اڈے پر خلائی مخلوق کے حملے کا دعویٰ کرکے تہلکہ مچا دیا ہے۔ ڈیلی سٹار کے مطابق رابرٹ سلیس نامی اس ریٹائرڈ کپتان نے بتایا ہے کہ امریکی ریاست مونٹانا کے شہر مالمسٹرام میں واقع اس فوجی اڈے پر 10ایٹمی بم نصب کیے گئے تھے، جہاں ایک رات خلائی مخلوق کی اڑن طشتری دیکھی گئی۔ 50سال سے اس واقعے کو قوم سے چھپایا جا رہا ہے۔

رابرٹ سلیس نے بتایا کہ خلائی مخلوق کی اڑن طشتری کی آٹھ لائٹیں روشن تھیں جن سے سرخی مائل پیلی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ اڑن طشتری فوجی اڈے کے زیرزمین بنکرز کے اوپر منڈلاتی رہی جن میں 10ایٹم بم رکھے گئے تھے۔اڑن طشتری کو دیکھ کر فوجی اڈے پر تعینات گارڈز انتہائی خوفزدہ ہو گئے اور چیخ و پکار کرنے لگے۔

رابرٹ سلیس نے دعویٰ کیا کہ خلائی مخلوق نے اس اڈے پر رکھے گئے امریکی ایٹم بم ناکارہ بنا دیئے تھے۔رابرٹ سلیس کے دعوے کے مطابق یہ واقعہ 24مارچ 1967ءکو پیش آیا۔ ان دنوں رابرٹ سلیس ہی اس فوجی اڈے کے انچارج تھے اور انہیں گارڈز نے رات کو فون پر اس واقعے کے متعلق بتایا تھا۔

رابرٹ سلیس نے یہ واقعہ نیشنل جیوگرافک کی خلائی مخلوق بارے سیریز ’UFOs: Investigating The Unknown Tomorrow the US Government covered up the incident‘ میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کے وقت مجھے فون پر گارڈ نے اڑن طشتری کے بارے میں بتایا مگر مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ اگلے لمحے گارڈز کے چیخ و پکار کرنے اور رونے کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگیں۔ اس واقعے کے بعد ہم سے ایک دستاویز پر دستخط کروائے گئے تھے، جس میں ہم سے اس واقعے پر خاموش رہنے کا حلف لیا گیا تھا۔