دولہا  الیکٹرک سکوٹر پر شادی کی تقریب میں پہنچ گیا، باراتیوں کا سکوٹی کے پاس ڈانس، ویڈیو وائرل 

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں ایک ماحول دوست دولہا ماحول دوست الیکٹرک سکوٹر پر شادی کی تقریب میں پہنچ گیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق شادی کی تقریب میں دولہا کی اس منفرد انٹری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں دولہا کو باراتیوں کے ساتھ پھولوں سے سجی الیکٹرک سکوٹر کے پاس ڈانس کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

بنگلورو کے رہائشی اس دولہا کا نام درشن پٹیل ہے جو بھارتی کمپنی ’ایتھر انرجی‘ میں انڈسٹریل ڈیزائنر کے عہدے پر ملازمت کرتا ہے۔ وہ اپنی شادی کی تقریب میں بھی اپنی کمپنی ایتھر کی بنائی ہوئی الیکٹرک سکوٹر پر ہی گیا۔ ایک ایکس صارف نے دولہا کی انٹری کی ویڈیوپوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ’’شادیوں میں گھوڑے کی جگہ ’ایتھر‘ الیکٹرک سکوٹر لے رہی ہے۔‘‘

So this happened last weekend!



Darshan wanted to make his baraat entry on Rizta and we had to make it happen for his grand entrance.



And, why not? Rizta is all about family. pic.twitter.com/zudTju0chF