ٹم  کُک سے گزشتہ روز تکرارہوئی، ایپل کو بھارت میں موبائل فون تیار نہیں کرنے چاہئیں: ڈونلڈ ٹرمپ 

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن )دوحہ کے دورے کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کے سی ای او ٹِم کُک کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور بھارت میں کمپنی کی بڑھتی ہوئی پیداواری سرگرمیوں پر برہمی کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایپل کو اپنی توجہ واپس امریکہ میں مینوفیکچرنگ پر مرکوز کرنی چاہیے۔

تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ’’ میری کل ٹِم کُک سے تھوڑی تکرار ہوئی، میں نے کہا، میرے دوست، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا ہوں۔ تم امریکہ میں 500 ارب ڈالر لا رہے ہو، لیکن اب میں سن رہا ہوں کہ تم بھارت میں ہر جگہ فیکٹریاں لگا رہے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھارت میں پیداوار کرو۔‘‘

ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ درآمدی محصولات (ٹیرِف) عائد کرنے والے ممالک میں شامل ہے اور امریکہ کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں اپنی مصنوعات بیچنا انتہائی مشکل ہے۔انہوں نے کہاکہ اگرچہ بھارتی حکومت نے ہمیں ایک ایسا معاہدہ پیش کیا ہے جس میں وہ ہم پر تقریباً کوئی ٹیرف نہ لینے پر آمادہ ہیں، لیکن وہ درآمدی ٹیکسز پر ایک جامع معاہدہ چاہتے ہیں۔

ٹرمپ نے ایپل پر زور دیا کہ وہ امریکہ میں پیداواری مراکز کو ترجیح دے، ان کا کہناتھا کہ ’’میں نے ٹِم سے کہا، ہم نے تمہیں چین میں لگائی گئی فیکٹریوں پر برداشت کیا، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ تم بھارت میں بھی یہی کرو۔ بھارت اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے، وہ بہت اچھا کر رہا ہے، ہمیں تمہاری پیداوار یہاں (امریکہ) چاہیے۔‘‘

Donald Trump - I asked Apple CEO Tim Cook to not make Apple products in India.



Bhakt 1 - We supported him for President'ship, Modi ji pe kya beet rahi hogi. Lets boycott apple.



Bhakt 2 - Apple is costing 300/Kg in my area, Season ayega toh boycott karenge. abhi… pic.twitter.com/zBlwlirzom