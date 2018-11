جناب وائس چانسلر!شعبہ پنجابی توجہ چاہتا ہے جناب وائس چانسلر!شعبہ پنجابی توجہ چاہتا ہے

ہمارے معاشرے کا تقریباً ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ آج کی دنیا میں ترقی کا راز ریسرچ میں مضمر ہے۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے روزِ اول سے ریسرچ کا رجحان نہیں بن سکا۔ کوئی دوعشرے قبل بڑی مشکلوں کے ساتھ یونیورسٹیوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام شروع ہوئے۔ ریسرچرز کو کئی طرح کی سہولیات فراہم کی گئیں اور ریسرچ کروانے والے اساتذہ کی مالی لحاظ سے حوصلہ افزائی کا بھی خاطر خواہ انتظام ہوگیا۔ رہا تحقیقی کاموں میں معیار کا مسئلہ تو یہ ہنوز مسئلہ ہی ہے۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال شعبہ پنجابی پنجاب یونیورسٹی ہے۔ اس شعبے میں اب تک جتنا تحقیقی کام ہوا ہے، اس کا ایک بڑا حصہ غیر معیاری اور ناقص ہے۔ تدریسی امور کی فرسودگی پر تو ہم اپنے کسی اگلے کالم میں بات کریں گے، سرِدست شعبے کی طرف سے شائع ہونے والے ششماہی مجلے ’’کھوج‘‘ پر چند معروضات پیش کرتے ہیں۔

’’کھوج‘‘ کا آغاز 1977ء میں پروفیسر ڈاکٹر شہباز ملک کے ہاتھوں ہوا۔ وہ بنیادی طور پر تحقیق کے مردِ میدان تھے، چنانچہ ان کے دورِ ادارت میں رسالے کا معیار قدرے بہتر رہا۔ آج کل شعبے کی چیئر پرسن محترمہ پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ رحمان ’’کھوج‘‘ کی مدیرہ اور ان کے رفیقِ کار جناب ڈاکٹر سعادت علی ثاقب نائب مدیر ہیں۔ تحقیقی مجلوں کی مجلسِ ادارت میں شامل اصحاب کے نام عام طور پر صرف سرورق کی اندرونی طرف درج ہوتے ہیں لیکن مذکورہ بالا مدیران نے اپنے اسمائے گرامی چھ جگہ چھپوائے ہیں یعنی تین جگہ اردو میں اور تین جگہ انگریزی میں لیکن ادارتی ذمہ داریوں کے ضمن میں کتنی سنجیدگی اور قابلیت کا مظاہرہ کیا ہے، اسی پر آج کے کالم میں اظہار خیال کرنا مقصود ہے۔

ہمارے سامنے اس وقت ’’کھوج‘‘ کا تازہ شمارہ (نمبر 81) ہے۔ اس میں پنجابی میں چھ اور انگریزی میں تین مقالات شامل ہیں۔ ہر مقالے کو شاملِ اشاعت کرنے سے پہلے دو ماہرین سے باقاعدہ رائے لی جاتی ہے کہ وہ قابلِ اشاعت ہے یا نہیں۔ زیر نظر شمارے کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہرین نے پنجابی مقالات کو غور سے پڑھنے کی قطعاً زحمت گوارا نہیں کی، شاید اس لئے کہ ان کو رائے دہندگی کی ’’فیس‘‘ نہیں ملتی۔ انہوں نے سرسری طور پر دیکھ کر انہیں قابلِ اشاعت قرار دے دیا۔ ورنہ کم ازکم بالکل سامنے کی غلطیوں کی نشاندہی ہو جاتی۔ فاضل مدیران جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان میں جو کام مفت کروایا جائے، وہ کس حد تک ثقہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کی رائے آنے کے بعد ذمہ داری تو مدیران کی تھی کہ وہ خود مقالات کو بغور پڑھتے اور ان کے محاسن و معائب کا جائزہ لیتے۔

زیرِ نظر شمارے کا پہلا مقالہ ڈاکٹر ثمینہ بتول کا ہے، عنوان ہے:’’پنجابی قصّہ گوئی اُتے سنسکرت، عربی تے فارسی دے اثرات‘‘۔ مقالہ نگار مذکورہ بالا تینوں زبانوں سے ناواقف معلوم ہوتی ہیں، اسی لئے انہوں نے ڈاکٹر اختر جعفری، عبدالغفور قریشی، عبدالحمید سرشار اور آصف خان کی تحریروں سے شعری اور نثری اقتباسات نقل کر دیئے ہیں۔ قاری حیران رہ جاتا ہے کہ محض الفاظ کی نشاندہی کردینا کہاں کی ریسرچ ہے۔ دنیا کی کوئی زبان بھی دوسری زبانوں کے اثرات سے محفوظ نہیں ہوتی، مگر اثرات کا جائزہ اس طرح نہیں لیا جاتا جیسے ڈاکٹر ثمینہ بتول نے پیش کیا ہے۔

اس مقالے کے آغاز میں اس کا انگریزی میں جو ملخص(Abstract) دیا گیا ہے، وہ ہمارے نزدیک زیادہ قابلِ غور ہے۔ یہ 17سطریں زبان و بیان کی غلطیوں سے بھرپور ہیں اور فاضل مدیران کی انگریزی دانی پر ماتم کُناں ۔ لیجیے اصل عبارت ملاحظہ فرمایئے:

:Punjabi Language is one of the anciant and prominent Language of the indo pak.Reason being the words of Sanskrit,Arabic,Persion and Greek Languages are included in Punjabi Language. This research article presents that folk tales of punjabi reflects the effect of Rigvaid, Maha bharat and Ramain in Sanskrit. The Arabic Language being the Language of Quran also reflects the Punjabi folk tales.The Punjabi Poets Translated the folk tale of Yousaf Zulakha.The Persion Language come in indo Pak with rulers of Gazni,Tajikstan and Iran who invaded the indo Pak, therefore the effect of Persion Language is certain.This is because the folk tale in Punjabi like Heer Ranjha, Sasi Punun,Sohni Mahiwal and Mirza Sahiban are obvious and reflect of this Languages."

پہلی سطر میں Ancient اور اگلی سطروں میں Zulaikha, Rig-veda, Mahabharta اور Ramayana کے ہجے ( ) غلط لکھے ہیں۔ باقی جملوں میں گرامر کی کئی غلطیاں ہیں مثلًا: 10ویں سطر میں reflects کی جگہ reflect، 14ویں سطر میں Quran کے ساتھ the کا استعمال ضروری تھا، 19ویں سطر میں Come کی جگہ Came، 25ویں سطر میں Tale کی جگہ tales اور اس سے اگلی سطر میں this کی جگہ these ہونا چاہئے تھا۔مذکورہ بالا انگریزی پیرا گراف میں تین جگہ Persian کو Persion لکھا گیا ہے۔ یوسف زلیخا کے قصے کو ’لوک داستان‘ بتایا گیا ہے حالانکہ یہ قصہ لوک داستان کی تعریف میں نہیں آتا۔

بعض مقالات میں تاریخی غلطیاں ہیں، مثلاً ایک مقالہ میں لکھا ہے: ’’اوہناں دا دور پاکستان بنن مگروں دو جی عالمی جنگ دا دور اے‘‘ (ص: 91)

عجیب بات ہے، قیام پاکستان کے بعد کونسی دوسری عالمی جنگ برپا ہوئی تھی؟

ایک دوسرے مقالے میں لکھا ہوا ہے:’’انگریزاں 1829ء وچ پنجاب دی سکھ قوم تے وڈی چوٹ ماری‘‘ (ص: 103)

معلوم نہیں انگریزوں نے 1829ء میں سکھوں پر کونسی چوٹ ماری تھی؟ کیونکہ1799ء سے 1839ء تک تو پنجاب پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت رہی، اس دوران تو انگریزوں اور سکھوں کے درمیان سرے سے کوئی لڑائی ہی نہیں ہوئی۔ان دو تاریخی غلطیوں سے لگتا ہے مدیران کھوج مقالات کو خود بغور پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ یہ بھی امکان ہے کہ ان کا تاریخ پنجاب کا مطالعہ ہی ناقص ہو۔

’’کھوج‘‘ کے شمارہ نمبر 78 میں سید اخلاق احمد کا ایک مقالہ بعنوان: ’’ پریم کہانی از باوا بدھ سنگھ: تحقیقی تے تجزیاتی مطالعہ‘‘ شائع ہوا۔ یہ پورا مقالہ معروف پنجابی اسکالر ڈاکٹر احمد حسین احمد قریشی قلعداری کی کتاب ’’ پنجابی ادبیات کا تحقیقی مطالعہ‘‘ سے نقل کیا گیا تھا۔ ماہرین نے اس کو بھی قابل اشاعت قرار دیا اور مدیران ’’ کھوج‘‘ نے اسے بلا جھجک شاملِ اشاعت کیا، کیا کسی کو اس جعل سازی کا پتا نہ چلا؟ مدیرہ محترمہ کا اپنا حال یہ ہے کہ اسی شمارے (نمبر 18) میں ان کی اپنی تحریر کے پہلے دو صفحوں پر تین انگریزی الفاظ کے غلط ہجے درج ہیں۔ بشریٰ اعجاز کے مضمون کا Abstract بھی غلط انگریزی کا شاہکار ہے اس کے علاوہ اس میں بھی پروف کی بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔

جناب وائس چانسلر سے بڑے ادب کے ساتھ سوال یہ ہے کہ جس میگزین میں اتنی غلطیاں در آئیں، کیا اسے ہم ریسرچ میگزین کا نام دے سکتے ہیں؟ کیا اس کے مندرجات کا کوئی اعتبار رہ جاتا ہے؟کیاHECبھی اسے بطور ریسرچ جرنل تسلیم کرلے گا؟ آخر یہ ایڈیٹر لوگ جو چھ چھ جگہوں پر اپنا نام چھپوانا ضروری سمجھتے ہیں، ادارتی ذمہ داریوں کی طرف سے کب تک لاپروا اور غافل رہیں گے؟

