ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ سکور بنانے والے بابراعظم کی بجائے کس بیٹسمین کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ دیدیا گیا؟ شعیب اختر بھی سیدھے ہو گئے 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے بابر اعظم کو ایونٹ میں سب سے زیادہ رنز اسکور کرنے کے باوجود پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ نہ ملنے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق شعیب اختر نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ” میں دیکھ رہا تھا کہ بابر اعظم کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ دیا جائے گا“۔

Was really looking forward to see @babarazam258 becoming Man of the Tournament. Unfair decision for sure.