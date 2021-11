آسٹریلیا کی جیت پر شنیرا اکرم کا بیان بھی آگیا

کراچی (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آسٹریلیا کے نام ہونے پر اپنا پہلا بیان جاری کیا ہے,آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی شنیرا نے اپنی ٹوئٹ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کو بہت بہت مبارک ہو، کیا ناقابلِ یقین فتح ہے۔

انہوں نے لکھا کہ ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ آج رات پاکستان سے بھی کئی لوگ آسٹریلیا کی جیت کی مبارکبادیں دے رہے ہیں، اس سب کیلئے شکریہ۔

Massive congratulations to #Australia What an incredible win!! #T20WorldCupFinal

Btw, I feel like there was a considerable amount of cheering coming directly from Pakistan tonight also! ????????????

Thanks everyone ????????