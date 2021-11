محمد رضوان اپنے ساتھ تکیہ کیوں رکھتے ہیں ؟ قومی ٹیم کے کھلاڑی نے خود ہی وجہ بتا دی 

ڈھاکہ(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے کھلاڑی محمد رضوان نے اپنے ساتھ تکیہ رکھنے کی وجہ بتا دی ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد رضوان کی ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ’جہاں تک تکیے کی بات ہے تو یہ تکیہ میڈیکیٹڈ ہے، کیوں کہ بطور وکٹ کیپر میرا ہمیشہ گردن کا مسئلہ رہتا ہے، وکٹ کیپنگ کے دوران اوپر نیچے بیٹھنا ہوتا ہے، فیلڈنگ کے دوران بھی ہیلمٹ اور بیٹنگ میں بھی ہیلمٹ پہننا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گردن بالکل سکڑ سی جاتی ہے۔

رضوان نے مزید بتایا کہ ’مجھے لوگوں نے میڈیکیٹڈ تکیہ ریفر کیا جس کی وجہ سے مجھے کافی سکون ہوتا ہے سونے میں ، جب ریکوری ضروری ہوتی ہے تو اس میں نیند کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے اس لیے میں اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا ہوں۔انہوں نے کہا کہ ’بعض اوقات یہ نظر اس لیے آجاتا ہے کہ میں ایک رات بھی اس کو مس نہیں کرنا چاہتا کہ ایک رات کا چانس لوں اور بیگ میں ڈال کر الگ سے بھجوادوں، میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اسے ہاتھ میں پکڑ کر لے جاسکتا ہوں تو لے جاو¿ں، تھوڑی سے مشقت سے میری ریکوری اچھی ہوسکتی ہے اور آگے کے میچز کھیل سکوں گا اس لیے میں ایک رات کا بھی چانس نہیں لیتا۔

Mohammad Rizwan speaks about why he always carries his pillow with him.

