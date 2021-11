شہباز شریف کا چوہدری شجاعت کے بیٹے سے ٹیلی فونک رابطہ 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )مسلم لیگ (ن) کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے مسلم لیگ قائداعظم (ق) کے صدر چوہدری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شہباز شریف کا کہنا تھاکہ مسلم لیگ (ق)کے صدر چوہدری شجاعت حسین کی مکمل صحت یابی اور تندرستی کیلئے دعا گو ہیں۔ان کا کہنا تھاکہ چوہدری شجاعت کے بیٹے چوہدری سالک حسین سے گفتگو کی، ان کے والد کی صحت سے متعلق دریافت کیا اور نیک تمناو¿ں کا پیغام دیا۔

Wishing Chaudhry Shujaat Hussain, President PMLQ, speedy recovery & good health. Spoke to his son, Ch. Salik Hussain, to inquire about his father's health & well-being.