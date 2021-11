جوتوں میں بیئرنوشی ، آسٹریلوی ٹیم کے جشن پر شعیب اختر بھی میدان میں آگئے 

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )آسٹریلوی کھلاڑیوں نے ورلڈکپ جیتنے کے بعد ڈریسنگ روم میں میتھیو ویڈ کے جوتے میں بیئر پی کر جشن منایا۔

سوشل میڈیا پر آسٹریلوی کرکٹرز کے اس منفرد جشن منانے کے طریقے پر صارفین حیران ہوئے وہیں پاکستان ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر کا رد عمل بھی سامنے آگیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شعیب اختر نے کہا 'یہ جشن منانے کا ناگوار طریقہ نہیں'؟

A little disgusting way of celebrating no?? pic.twitter.com/H96vMlabC8