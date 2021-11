محمد حفیظ کی دو ٹھپوں والی گیند پر چھکا کیوں مارا ؟ ڈیوڈ وارنر کا موقف سامنے آگیا 

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے سیمی فائنل میں محمد حفیظ کے ہاتھ سے پھسل کر دو ٹھپے کھانے والی گیند کو چھکا مارنے پر ڈیوڈ وارنر کا بیان بھی سامنے آگیا ۔

سوشل میڈ یا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ان سے اس گیند پر چھکا مارنے کی وجہ پوچھ رہاہے جس کے جواب میں آسٹریلوی اوپنر ڈیوڈ وارنر نے کہا کہ محمد حفیظ کی دو ٹپوں والی گیند پر چھکا مارنا میری غلطی نہیں۔ان کا کہنا تھا کہ محمد حفیظ ایسی گیند کرا کر دیکھناچاہ رہے تھے کہ میں کیا کرتا ہوں۔

What he thinks.. @davidwarner31 responded on the controversial hit a six off Mohammad Hafeez's double bounce delivery. #Warner #hafeez pic.twitter.com/rv8gzNOc5H