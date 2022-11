سچ سے پہلے اور بعد سوشل میڈیا کا کردار! سچ سے پہلے اور بعد سوشل میڈیا کا کردار!

ڈان مگائل رویز (Don Miguel Ruiz) ایک مشہور سکالر ہے۔دنیا اسے روحانی معلم اور بیسٹ سیلنگ آتھر کے نام سے جانتی ہے۔وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب میں لکھتا ہے کہ؛

"The human mind is like a fertile ground where seeds are continually being planted. The seeds are opinions, ideas and concepts. You plant a seed, a thought, and it grows"

ترجمہ: انسانی ذہن ایک زرخیز زمین کی طرح ہے جہاں مسلسل کسی بھی طرح کے خیالات، تصورات اور آراء کے بیج بوئے جا سکتے ہیں۔کوئی بھی بولا جانے والا لفظ ایک بیج کی مانند ہے۔ آپ جس طرح الفاظ کے بیج بوئیں گے ویسی ہی فصل تیار ہو گی۔

اس تمہید کے بعد آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو گی کہ آخر باقی جماعتوں کے برعکس تحریک انصاف کے لوگ کیونکر ان دلائل اور ثبوتوں کا سرے ہی انکار کر دیتے ہیں جو ان کی جماعت یا قیادت کے خلاف ہوں؟ PTI کی سیاست کی بنیاد جھوٹی اور غلط خبروں اور سوشل میڈیا پر قائم ہے اور ان کی یہ طاقت اس قدر منہ زور اور طوفانی ہے کہ اس کے سامنے باقی جماعتوں کی سچائی نہ ٹک پاتی ہے اور نہ ہی جم پاتی ہے۔اگر کبھی ان کے جھوٹ کے خلاف سچائی سامنے آ بھی جائے تو عمران خان کے پیروکار اسے یکسر مسترد کر دیتے جیسا کہ سائفر سازش بیانیے میں ہوا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ صرف انھیں ڈھیٹ یا پٹواری کہہ کر اس سوال سے جان نہیں چھڑا سکتے۔وہ پاکستانی ہیں اور ان کے اس عارضے کو مستقل حل کرنا جہاں اداروں کی ذمہ داری ہے وہاں اس کارِ خیر میں مقدور بھر حصہ ڈالنا ہمارا بھی قومی فریضہ ہے۔اس میں سارا کھیل ذہن کا ہے اور دنیا کی کسی بھی بات کو بنیادی طور جھوٹ اور سچ میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے اور اسی آفاقی سچائی کی جانب قرآن نے ”حق(سچ) آ گیا اور باطل (جھوٹ) مٹ گیا“ کہہ کر بیان کیا ہے۔لہذا جس ذہن میں سچ کی فصل بوئی جائے گی وہ کسی بھی شخصیت یا پارٹی کو سچ کے پیمانے پر تولے گا جبکہ جس ذہن میں جھوٹ کے بیج بوئے جائیں گے وہ کسی بھی بات کو سچ کی بجائے اپنی پسندیدہ شخصیت کے پیمانے پر تولے گا۔لہذا سب سے پہلے جھوٹ کی فصل بوئی جاتی ہے اور پھر اسے ہم (Us) اور ان (Them) میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ اگر کبھی جھوٹ کا پردہ چاک ہو بھی جائے تو بھی وہ سچائی سے دور رہیں اور اس کے لیے "Post Truth" کا سہارا لیا جاتا ہے۔

اگرچہ سائنس ان باتوں کو آج کل میں دریافت کر رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سائنس نے صرف انھیں اصطلاحات کا جامہ پہنایا ہے ورنہ یہ تکنیکی کام زمانہ جاہلیت سے کیا جا رہا ہے۔ بہت سی مثالیں موجود ہیں لیکن میں عموماً ایسی مثال دیتا ہوں جو سب کے علم میں ہوں مثلاً جب نبی کریم ﷺ نے نبوت کا اعلان کیا تو وہاں موجود کفریہ نظام نے انھیں اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا لہذا انھوں نے فیک نیوز پھیلائیں اور انھیں قصہ گو، مجنون اور پاگل مشہور کردیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ لوگ اسی وجہ سے آپ کے قریب نہیں جاتے تھے لیکن اب بھی یہ خدشہ تھا کہ اگرکبھی معجزے کی چوٹ سے کسی پر ہمارے جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا تو اس کا کیا ہو گا؟ایسے لوگوں کے لیے "Post Truth کا سہارا لیا گیا اور آپ ﷺ کی لائف ٹائم برینڈنگ کر دی گئی کہ آپ جادوگر ہیں (نعوذباللہ)۔

اس مثال کے بعد PTIکا ماڈل سمجھنے میں آسانی ہو گی۔سب سے پہلے "Populism" کا سہارا لے کر عمران خان کو ایک ہیرو کا روپ دیا گیا۔ جب ایک پورا فین کلب تیار ہو گیا تو پھر اگلے مرحلے میں اس فین کلب کے ذہنوں میں جھوٹ کی فصلیں بو دی گئیں مثلاً فلاں نے بلین ملین کی کرپشن اور پچھلے تیس چالیس سال سے وہی ڈاکو حکمران ہیں۔لیکن بہرحال یہ خطرہ تھا کہ اگر کبھی کسی نے عمران خان کے نوازشریف کی کرپشن کے بارے میں بدلتے بیانات کا جائزہ لے لیایا انہیں معلوم ہو گیا کہ جن لوگوں نے کرپشن کی یہ سٹوریاں چلائی تھیں ان پر برطانیہ وغیرہ میں جرمانے میں بھی ہو چکے ہیں اور اسی طرح اگر کسی نے کبھی گنتی کر لی اور اس پر یہ عقدہ کھل گیا کہ خان صاحب نے تیس چالیس سال والا بھی جھوٹ ہی بولا ہے تو کیا ہو گا؟ایسے لوگوں کے لیے "Us & Them"کی نفسیاتی تقسیم کا سہارا لے کر مخالفین کی بحیثیت پٹواری،جاہل،کھوتے کھانے والے، ذہنی غلام، میر صادق اور میر جعفر،کی لائف ٹائم برینڈنگ کر دی گئی۔اس نقطے پر اس قدرنفسیاتی زور دیا گیا کہ ماننے والوں کے ذہن میں "Horizontal & Vertical Connection" باقی نہ رہے۔۔پھر بھی سوال یہی درپیش رہا کہ اگر کبھی کسی صحافی نے کبھی اس تقسیم کا پردہ بھی چاک کر دیا تو؟ لہذا اس کے لیے "Post Truth کا سہارا لے کر ان صحافیوں کو لفافی اور بکاؤ مشہور کر دیا گیا۔