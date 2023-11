ایشوریا رائے کے بارے میں نامناسب تبصرے پر شعیب اختر بھی بول پڑے، کھری کھری سنا دیں

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی اداکارہ ایشوریا رائے کے بارے میں نامناسب تبصرے پر شعیب اختر بھی بول پڑے، عبدالرزاق کو کھری کھری سنا دیں ۔ شعیب اختر سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق کے نامناسب تبصرہ کرنے پر ساتھ بیٹھے سابق کرکٹرز پر بھی برس پڑے۔"جیو نیوز " کے مطابق عبد الرزاق نے ایک تقریب کے دوران بھارتی اداکارہ سے متعلق متنازع بیان دیا جس کے بعد انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔بعد ازاں عبدالرزاق نے اپنے ویڈیو بیان میں معذرت کی تاہم شعیب اختر نے تقریب میں موجود سابق کرکٹرز کو آڑے ہاتھوں لیا، کراچی میں ہونے والی اس تقریب میں شاہد آفریدی، کامران اکمل، مصباح الحق، عمر گل، سعید اجمل، راشد لطیف اور شعیب ملک شامل تھے۔

رزاق کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس میں دیکھا گیا کہ ایشوریا سے متعلق تبصرے کے بعد ساتھ بیٹھے عمر گل تالیاں بجارہے ہیں اور ساتھ ہی ہنس رہے ہیں جب کہ دوسری جانب بیٹھے شاہد آفریدی بھی نیچے منہ کرکے ہنستے ہیں۔

اس پر شعیب اختر نے ٹوئٹ کی اور لکھا 'میں رزاق کے نامناسب مذاق کی شدید مذمت کرتا ہوں، کسی عورت کی اس طرح تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔عبدالرزاق کے پاس بیٹھے لوگوں کو ہنسنے اور تالیاں بجانے کے بجائے فوراً اس تبصرے کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے تھی'۔

I highly condemn the inappropriate joke/comparison made by Razzaq.

No woman should be disrespected like this.

People seated beside him should have raised their voice right away rather than laughing & clapping.