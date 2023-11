شاہین شاہ آفریدی نے کپتانی ملنے کے بعد بابر اعظم سے متعلق ٹوئٹ کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان ٹی 20 ٹیم کے نئے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے بابر اعظم کی کپتانی کو مثالی قیادت قرار دے دیا۔

ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں کپتان مقرر کے جانے کے بعد شاہین آفریدی نے بابر اعظم کیلئے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ آپکی مثالی قیادت میں بہترین ٹیم ورک اور دوستی دیکھی، آپکی قیادت اور ٹیم کےلیے اتحاد و اجتماعی کامیابی کا عزم قابل ستائش ہے۔اپنے پیغام کے آخر میں شاہین آفریدی نے کہا کہ آپ کو مزید بیٹنگ ریکارڈز توڑتے ہوئے دیکھنے کا منتظر ہوں۔

- @babarazam258: under your exemplary leadership, it's been a privilege to witness true teamwork and camaraderie. Your forefront leadership and commitment to team unity and collective success are commendable.



Looking forward to seeing you break more batting records, In sha… pic.twitter.com/J8mTqfjtD5