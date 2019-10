برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن کے کانوں کی بالیوں کی سوشل میڈیا پر دھوم

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے پانچ روزہ دورہ پر آنے والے برطانوی شاہی جوڑے شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ شہزادی کیٹ میڈلٹن کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سمیت اہم حکومتی شخصیات سے ملاقات ہو چکی ہیں،صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے موقع پر شہزادی کیٹ میڈلٹن سبز رنگ کے خوبصورت مشرقی لباس میں ملبوس تھیں جس سے ان کی خوبصورتی مزید نکھر کر سامنے آئی جبکہ ان کے شوہر شہزادہ ولیم نے نیلے رنگ کا ٹو پیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا ۔وزیر اعظم سے ملاقات کے موقع پر شہزادی کیٹ میڈلٹن اور شہزادہ ولیم کی تصویریں خوب وائرل ہو رہی ہیں ایسے میں معروف خاتون تحقیقاتی صحافی جویریہ صدیقی نے برطانوی شاہی خاندان کی شہزادی کیٹ میڈلٹن کے کانوں میں پہنی ہوئی بالیوں کے برانڈ اور اس کی قیمت کے بارے میں ایسا انکشاف کیا ہے کہ اِن بالیوں کی قیمت جان کر سب ہی ہوش کھو بیٹھیں گے ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے 5 روزہ دورے پر آنے والے شاہی جوڑے شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ شہزادی کیٹ میڈلٹن نے آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ۔وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے شاہی جوڑے کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا جس میں معاون خصوصی زلفی بخاری، فردوس عاشق اعوان، ثانیہ نشتر، وفاقی وزیر شیریں مزاری اور شفقت محمود بھی موجود تھے۔اس سے قبل شاہی جوڑا ایوان صدر پہنچا جہاں ان کی ملاقات صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور خاتون اول سے ہوئی۔پاکستان کی اہم ترین حکومتی شخصیات سے ملاقات کے موقع پر برطانوی شہزادیکیٹ مڈلٹن نےڈوپٹے کے ساتھ سبز لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس سے ان کی خوبصورتی مزید نکھر کر سامنے آئی ،سوشل میڈیا پر برطانوی شاہی جوڑے کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تصاویر خوب وائرل ہو رہی ہیں ۔دوسری طرف اسلام آباد کی معروف تحقیقاتی صحافی جویریہ صدیقی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر شہزادی کیٹ میڈلٹن کی تین مختلف تصاویر شیئر کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن نے دورہ پاکستان کے موقع پر معروف پاکستانی برانڈ ’’زین‘‘ کی بالیاں پہنیں جن کی قیمت صرف 8 ڈالر تھی ۔

دوسری طرف برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق شہزادی کیٹ میڈلٹن نے دورہ پاکستان کے موقع پر پاکستانی ملبوسات پہننے کو ترجیح دی ہے اور پاکستان کی مشہور ڈریس ڈیزائنر ماہین خان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بہت خوشی ہے کہ شہزادی کیٹ میڈلٹن نے ان کا ڈیزائن کردہ لباس زیب تن کیا ہے۔ماہین کا کہنا تھا کہ میں نے بینظیز بھٹو کی سبز قمیض اور سفید دوپٹہ بنایا تھا جو آج بھی مادام تساؤ میوزیم میں انکے مجسمے نے پہن رکھا ہے،اسکے علاوہ میں نے جمائما خان سے لے کر بیگم آغا خان کے لیے بھی بہت کپڑے بنائے،میں اپنا کام شوق سے کرتی ہوں، شہزادی کیٹ کے لیے کپڑے ڈیزائن کرکے مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے،پاکستان کے دورے پر شہزادی کیٹ بہت سے ڈیزائنروں کے بنائے ہوئے لباس پہنیں گیں۔

واضح رہے کہ اس سے قبل 1996 میں شہزادہ ولیم کی والدہ اور کیٹ میڈلٹن کی ساس لیڈی ڈیانا جب پاکستان آئیں تو انہوں نے بھی معروف پاکستانی ڈریس ڈیزائنر رضوان بیگ کے تیار کردہ ملبوسات زیب تن کئے تھے جنہوں نے خوب دھوم مچائی تھی۔

Duchess of Cambridge wore earrings from Pakistani brand Zeen and its price only $8 .#RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/u2TtS0XNeV