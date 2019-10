عمران خان نے شہزادہ ولیم سے 11سال کی عمر میں کیا کہا تھا ؟زلفی بخاری نے دلچسپ انکشاف کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )برطانوی شاہی جوڑا پاکستان کے پانچ روزہ دورہ پر ہے اور آج شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے وزیراعظم عمران خان اور صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات کی ۔اس موقع پر زلفی بخاری سمیت بہت سے حکومتی مشیر اور وزیر بھی وزیراعظم ہاوس میں موجود تھے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر زلفی بخاری نے بتا یا کہ وزیراعظم عمران خان جب شہزادہ ولیم سے آخری بار ملے تھے تو ان کی عمر 11سال تھی ،عمران خان نے 11سالہ شہزادہ ولیم کو بتا یا تھا کہ میں پاکستان کا وزیراعظم بنوں گا ۔زلفی بخاری نے کہا کہ آج عمران خان نے برطانوی شاہی جوڑے کی وزیراعظم کی حیثیت سے مہمان نواز ی کی ۔

