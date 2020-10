زندہ رہیں تو کیا ہے جو مر جائیں ہم تو کیا| منیر نیازی| زندہ رہیں تو کیا ہے جو مر جائیں ہم تو کیا| منیر نیازی|

زندہ رہیں تو کیا ہے جو مر جائیں ہم تو کیا

دنیا سے خامشی سے گزر جائیں ہم تو کیا

ہستی ہی اپنی کیا ہے زمانے کے سامنے

اک خواب ہیں جہاں میں بکھر جائیں ہم تو کیا

اب کون منتظر ہے ہمارے لیے وہاں

شام آ گئی ہے لوٹ کے گھر جائیں ہم تو کیا

دل کی خلش تو ساتھ رہے گی تمام عمر

دریائے غم کے پار اُتر جائیں ہم تو کیا​

شاعر: منیر نیازی

(شعری مجموعہ: چھے رنگین دروازے)

Zinda Rahen To Kaya Jo Mar Jaaen Ham To Kaya

Dunya Say Khaamshi Say Guzar Jaaen Ham To Kaya

Hasti Hi Apni Kaya Hay Zamaanay K Saamnay

Ik Khaab Hen Jahan Men Bikhar Jaaen Ham To Kaya

Ab Kon Muntazir Hay Hamaaray Liay Wahan

Shaam Aa Gai Hay Laot K Ghar Jaaen Ham To Kaya

Dil Ki Khalish To Rahay Gi Tamaam Umr

Darya-e-Gham K Paar Utar Jaaen Ham To Kaya

Poet: Muneer Niyazi