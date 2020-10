گر غیر کے گھر سے نہ دلِ آرام نکلتا | مومن خان مومن| گر غیر کے گھر سے نہ دلِ آرام نکلتا | مومن خان مومن|

گر غیر کے گھر سے نہ دلِ آرام نکلتا

دم کاہے کو یوں اے دلِ ناکام نکلتا

کرتے جو مجھے یاد شبِ وصلِ عدو تم

کیا صبح کہ خورشید نہ تا شام نکلتا

تھی نوحہ زنی دل کی جنازے پہ ضروری

شاید کہ وہ گھبرا کے سرِ بام نکلتا

کانٹا سا کھٹکتا ہے کلیجے میں غمِ ہجر

یہ خار نہیں دل سے گلِ اندام نکلتا

حوریں نہیں مومنؔ کے نصیبوں میں جو ہوتیں

بت خانے ہی سے کیوں یہ بد انجام نکلتا

شاعر: مومن خان مومن

(شعری مجموعہ: دیوانِ مومن؛مرتبہ،انوارالحسن،سالِ اشاعت،1971)

Gar Ghiar K Ghar Say Na Dil -e-Araam Nikalta

Dam Kaahay Ka Yun Ay Dil e-e-Nakaam Nikalta

Kartay Jo Mujhay Yaad Shab-e-Wasl Udu Tum

Kaya Subh K Khursheed Na Ta Shaam Nikalta

Thi Noha Zani Dil Ki Janaazay Pe Zaroori

Shayad Keh Wo Ghabraa K Sar-e-Baam Nikalta

Kaanta Sa Khatakta Hay Kalaijay Men Gham-e-Hijr

Yeh Khaar Nahen Dil Say Gull-e-Andaam Nikalta

Hooren Nahen MOMIN K Naseebon Men Jo Hoteen

But Khaanay Hi Say Kiun Yeh Bad Anjaam Nikalta

Poet: Momin Khan Momin