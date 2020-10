آرمی چیف کا بہاولپور کا دورہ، جوانوں کی اسنائپر ٹریننگ کا معائنہ کیا

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہاولپور کا دورہ کیا ہے ، آرمی چیف نے جوانوں کی اسنائپر ٹریننگ کا معائنہ کیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہاولپور کا دورہ کیا ہے، کورکمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عدنان نے آرمی چیف کا استقبال کیا ، آرمی چیف کو بہاولپور کور کے آپریشنل ، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جوانوں کی اسنائپر ٹریننگ کا معائنہ کیا،جوانوں نے 1500میٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارات کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ نے کہا کہ جوانوں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے بہترین تربیت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہترین تربیت لازم ہے۔

ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سولجر کلب کا افتتاح بھی کیا۔

#COAS visited Bahawalpur today. COAS was briefed on operational, training and administrative matters of Bahawalpur Corps. COAS also witnessed snipers’ training of soldiers who demonstrated successfully shooting targets at long ranges as far as 1500 meters. (1/4) pic.twitter.com/41Ykwfs1UF