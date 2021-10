زراعت کو جدید خطوط پر استوا ر کرنے کیلئے کوشاں ہیں: جمشید اقبال چیمہ زراعت کو جدید خطوط پر استوا ر کرنے کیلئے کوشاں ہیں: جمشید اقبال چیمہ

پشاور (سٹاف رپورٹر)وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان کے زرعی شعبہ میں اصلاحات اور انقلاب لانے کیلیے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے فوڈسیکورٹی اینڈ ریسرچ جمشید اقبال چیمہ نے حویلیاں ایبٹ آباد میں and barani areas of Khyber Pakhtunkhwa conservation water پراجیکٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا اس موقع پر محکمہ زراعت ولائیو سٹاک خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر جنرل سائل کنزرویشن محمد یاسین خان وزیر, طاہر انور پراجیکٹ کوارڈینیٹر واٹر،محمد فہیم ڈپٹی پراجیکٹ کوارڈینیٹر اور دیگر افسران بھی موجودتھے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمشید اقبال چیمہ نے کہا کہ موجودہ حکومت زراعت کی ترقی کیلیے کوشاں ہے اور زرعی ترقی کو اولین ترجیحات میں شامل کیا ہے حویلیاں میں conservation and barani areas of Khyber Pakhtunkhwa water کا منصوبہ شروع کیا گیا جس سے 5سو کنال بنجر زمیں سیراب ہوگا جسکی لاگت 194 ارب روپے ہے. جس میں صوبائی حکومتیں بھی حصہ ڈال رہی ہیں، جبکہ کسان 20فیصدحصہ ڈال رہے ہیں زیادہ حصہ وفاقی حکومت کا ہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا منصوبہ ہے کہ دریائے سندھ کے علاوہ جو پانی ہے اسکو محفوظ کر کے استعمال کے قابل بنایا جائے. اس سلسلے میں خیبرپختونخواہ میں 5000 تالاب بنائے جا رہے ہیں، 3 ہزار چیک ڈیم جبکہ 330 reservoirs water بنا رہے ہیں. اس سے زمین کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے اور حویلیاں میں جہاں یہ منصوبہ قابل عمل ہوا وہاں زمین کی قیمت 20 ہزار فی کنال سے 2 لاکھ فی کنال تک جا چکی ہے. اس زمین میں اس وقت زیتون، اخروٹ اور اسٹرابری سمیت ہائی ویلیو فروٹ لگ رہا ہے۔