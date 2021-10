جادو ٹونے کے بیانات کے بعد پارلیمنٹ ہاﺅس کے قریب سے مصنوعی گڑیاﺅں کی ویڈیو بھی سامنے آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سوشل میڈیاپر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں پارک میں کچھ ” کپڑے کی گڑیا بنا کر لٹکائی گئی ہیں جس نے ہر کسی کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیاہے ‘۔

تفصیلات کے مطابق نجی ٹی وی کے صحافی ” حیدر شیرازی “ نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں رنگ برنگی گڑیا دکھائی دیتی ہیں ، کچھ رسی سے درختوں کے درمیان لٹکائی گئی ہیں جبکہ کچھ زمین پر لکڑی کے ذریعے لگائی گئی ہیں ۔ صحافی نے ویڈیو کے ساتھ پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” جادو ٹونا حرام ہے لیکن پارلیمنٹ کے نزدیک یہ گڑیا لگائی گئی ہیں ، میں نے یہ ویڈیو بنانے کے بعد معاملے پر مذہبی سکالرز سے اس بارے میں گفتگو کی ہے ، انہوں نے جو جواب مجھے دیا ہے وہ میں کچھ دیر کے بعد جاری کروں گا ، بہر حال بہت مزاحیہ لگتاہے لیکن ساتھ ہی حیران کن بھی ہے ۔

Jadu/Tona Is Haram But Why These Doll's Near Parliament.

After Recording this Video I Discuss this Issue With Religious Scholars. What they Said/Reply; Will Post Later But This Seems Funny but Shocking... pic.twitter.com/0A9LgAQRcj