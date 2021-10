ٹی 20 ورلڈ کپ، نئی کٹ جاری ہونے سے پہلے پرانی کٹس کی تصاویر شیئر، پی سی بی نے شائقین کرکٹ سے دلچسپ سوال پوچھ لیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹی 20 ورلڈ کپ شروع ہونے کو ہے اور اب شائقین کی نظریں مختلف ٹیموں کی کٹس پر جمی ہیں، ایسے میں پاکستان ٹیم کی کٹ دیکھنے کے لیے بھی شائقین بے تاب ہیں لیکن نئی کٹ جاری کرنے سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی ) نے پرانی کٹس کی تصویر شیئرکرتے ہوئے شائقین کرکٹ سے پسندیدہ کٹ کے بارے میں سوال پوچھ لیا۔

ٹوئٹر پر پی سی بی نے استفسار کیا کہ کیا آپ کے پاس ٹی 20 ورلڈ کپ کی پسندیدہ کٹ ہے؟ اس سال کی کٹ کے بارے میں آپ پرجوش ہیں؟

Do you have a favourite ???????? T20 World Cup kit?

Are you excited about this year's kit? #WearYourPassion pic.twitter.com/baOau3cRiu