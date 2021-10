”ریحام خان نے تو معافی مانگ لی اب اگلی باری اس شخص کی ہے جس نے ۔۔“ ریحام خان کی معافی پر زلفی بخاری نے پیغام جاری کر دیا 

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان کی جانب سے عام معافی کے بعد اب زلفی بخاری کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ” سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے ، ریحام خان نے عوام کے سامنے معافی مانگ لی اور جرمانہ بھی ادا کیا ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ریحام خان کی معافی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے ، عدالتی حکم پر ریحام خان نے عوام کے سامنے معافی مانگ لی اور جرمانہ بھرا، انشا اللہ ایک دن ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی قانون ہوگا، جوبیشترمیڈیانمائندوں کو جھوٹ،جعلی خبروں پر کیفرکردارتک لے جائیگا ، یہ سب تب ہوتاہے جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے ، اب اگلی باری کمشنر راولپنڈی کی ہے۔

یاد رہے برطانوی عدالت کے حکم کے بعد ریحام خان نے معافی نامہ اور ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر جاری کیا تھا ، جس میں ان کا کہنا تھا کہ تمام اشاعات پر زلفی بخاری کوشرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ، زلفی بخاری پر لگائے جھوٹے الزامات پر غیرمشروط معافی مانگتی ہوں اور ساتھ ہی ہتک عزت ،قانونی اخراجات کی مدمیں رقم ادا کرنے پراتفاق کرتی ہوں۔

TRUTH ALWAYS WINS!

Upon court orders,Reham Khan publicly apologises&pays damages for her lies.

IA 1 day we’ll have the same law&justice so certain media persons spreading lies&fake news can be taken to task.This is the result when rule of law is supreme

Next stop:Commissioner Rwp pic.twitter.com/xEKa1YZaQc