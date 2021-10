ٹی 20 ورلڈ کپ، روانگی سے قبل پاکستانی کپتان نے کھلاڑیوں کے ہمراہ ایئرپورٹ پر بنائی گئی تصویر شیئرکردی

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ورلڈکپ کیلئے امارات روانہ ہوتے ہوئے قوم کیلئے جاری پیغام میں کہا کہ پاکستان ٹیم پر یقین رکھیں۔

انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ شائقین کی سپورٹ سب سے بڑھ کر ہے،ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے لیے دعا کریں، پاکستان ٹیم پر یقین رکھیں ، پاکستان زندہ باد۔

Off to UAE. Your support means more than anything. Stand by your team. Keep supporting. Keep praying. Keep believing. #PakistanZindabad ???????? pic.twitter.com/Venlgoz2EV