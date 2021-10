ٹی 20 ورلڈ کپ، صہیب مقصود نے اپنے بلے کی تیاری کی ویڈیو شیئر کردی

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز بلے باز صہیب مقصود نے اپنے بلے کی تیاری کی ویڈیو شیئر کردی۔

اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے صہیب مقصود نے لکھا کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے میرے بلے تیار کرنے والے کاریگر نے بہت محنت کی لیکن یہ ہونا نہیں تھا، اللّٰہ ہمیشہ بہتر فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔

This guy really worked hard to get my worldcup bats ready but it wasent mean to be..Allah always write what is better for US Alhumdulillah for everything God????????????Blessed pic.twitter.com/5SYCrkcF1t