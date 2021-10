محمد حفیظ کی صاحبزادی کی سالگرہ، ٹی 20 کی تیاریوں میں مصروف قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کی بھی شرکت ، ویڈیو وائرل

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز آل راؤنڈر محمد حفیظ نے اپنی صاحبزادی کی سالگرہ ٹی 20 ورلڈ کپ کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ منائی۔

محمد حفیظ نے اپنی بیٹی کی سالگرہ پر مختصر سی تقریب میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو بھی مدعو کیاتھا۔ویڈیو دیکھئے

Birthday celebration of my darling daughter Amal. Thanks everyone to make it very special @babarazam258 @SarfarazA_54 @RealHa55an @simadwasim @Qadircricketer @Roshaan_Hafeez8 pic.twitter.com/jNuiEbqe7r